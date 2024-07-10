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Beylikdüzü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

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İstanbul Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri itfaiye hortumu taşıyarak söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

İstanbul Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki yerleşim yerlerime sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin büyük çaba sarf ettiği söndürme çalışmalarına polis ekiplerinin de itfaiye hortumu taşıyarak yardımcı olduğu görüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vira Kavşağı yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangında polisin yardım için itfaiye hortumu taşıdığı görüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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