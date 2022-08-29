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Beykent Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Beykent Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İrem Demir - 3. Sayfa

Beylikdüzü İtfaiye Beykent 3. Sayfa Güncel Haberler

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