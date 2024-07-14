Beylikdüzü'nde boğularak öldürülen Erva Raziye Asar'ın cenazesi ailesi tarafından alındı

Beylikdüzü'nde boğularak öldürülen ve cesedi 6 parçaya ayrılan Erva Raziye Asar'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Beylikdüzü'nde 19 Haziran günü Fethi D. isimli zanlı, boğarak öldürdüğü Erva Raziye Asar'ın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra poşetle inşaata atmıştı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Aile, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL