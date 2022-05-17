Beylikdüzü'nde bir kadını vuran şahıs ardından intihar etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde bir kadını vuran şahıs ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bir kadını vuran şahıs ardından intihar etti

Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir kadını silahla vurarak yaralayan şahıs ardından intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir kadını silahla vurarak yaralayan şahıs ardından intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kadını silahla vurdu, daha sonra olay yerinde kafasına sıkarak intihar etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü, Beykent, İntihar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title