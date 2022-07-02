Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı Beylikdüzü'nde virajı alamayan beton mikseri, önce hafif ticari araca ardından bariyerlere parçalayıp devrildi. Beylikdüzü'nde virajı alamayan beton mikseri, önce hafif ticari araca ardından bariyerlere parçalayıp devrildi. Kazada mikser kabininde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay, Liman Yolu Caddesi'nde saat 15.40 sıralarında yaşandı. 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri sürücüsü O.A. iddiaya göre virajı alamadı. O.A.'nın kontrolünü kaybettiği mikser önce bir hafif ticari araca çarptı ardından da bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton mikseri kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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