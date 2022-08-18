Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde balık tutmaya gitti, kayaklıklarda mahsur kaldı

Beylikdüzü'nde balık tutmaya gitti, kayaklıklarda mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'nde balık tutarken kayalıkların arasında ayağını burkan adam mahsur kalınca kurtarmak için polis, itfaiye ve ambulans ekipleri seferber oldu.

Beylikdüzü'nde balık tutarken kayalıkların arasında ayağını burkan adam mahsur kalınca kurtarmak için polis, itfaiye ve ambulans ekipleri seferber oldu.

Olay, Gürpınar Sahil'de saat 08.00 sıralarında yaşandı. Balık tutmak için sahilde kayalıkların arasına giren iki arkadaştan birisi ayağını burktu. Kayalık bölgede yürüyerek çıkamayan adam için arkadaşı itfaiye ve ambulansa haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Zor anlar yaşayan vatandaşı ekipler yürümesine destek olarak çıkardı. Adam daha sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title