Beylikdüzü'nde AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 kız öğrenci yakalandı

- Beylikdüzü'nde bir AVM'nin tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 öğrenci gözaltında

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde "gezmeye gidelim" diyerek dışarıya çıkarıp bir AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 kız öğrenci polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre bir grup kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkarıp bir restorana gitmişti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimli genç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başlamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştiren ve öğrenci olduğu tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatılan yaşı küçük şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.