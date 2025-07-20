Beylikdüzü'nde AVM'de Tavan Çöktü, Müşteriler Panik Yaşadı
Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katındaki asma tavan çöktü. Olay sonrası müşteriler büyük panik yaşarken, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor.
Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'deki yemek katının asma tavanı çöktü.
Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa