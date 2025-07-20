Beylikdüzü'nde AVM'de Tavan Çöktü, Müşteriler Panik Yaşadı

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'deki yemek katının asma tavanı çöktü.

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL