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Beylikdüzü'nde Arkadaşının Motosikletini Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir ikametin önünde park halinde bulunan motosikletin kundaklandığı olayda, şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, daha önceden tanıdığı kişiye olan kızgınlığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.