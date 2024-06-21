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Beylikdüzü'nde aracına siren sistemi takan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

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Beylikdüzü'nde aracına siren taktırıp çevreye rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücünün aracında bulunan siren sistemi de söküldü.

Beylikdüzü'nde aracına siren sistemi takan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde aracına siren taktırıp çevreye rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücünün aracında bulunan siren sistemi de söküldü.

Beylikdüzü'nde çakar ve siren sistemi takan bir sürücü o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda aracına siren taktıran ve kimliği tespit edilen şüpheli R.D.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliye 'Mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli cihaz takılması ve kullanması' suçundan 6 bin 439 lira para cezası verildi.

Siren sistemi söküldü

Emniyette ki sorgulama işlemlerinin ardından geçiş üstünlüğü kaydının olmadığı halde siren taktırdığı tespit edilen şahısın aracından siren sistemi söküldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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