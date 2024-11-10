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Beylikdüzü'nde Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

Beylikdüzü'nde Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza
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Beylikdüzü'nde ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü M.A.'ya 8 bin 635 TL ceza kesildi. Sürücüye 'geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek' ve 'araçların ters yönde sürülmesi' maddelerinden ceza uygulandı.

Beylikdüzü'nde ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin 635 TL ceza kesildi.

Beylikdüzü ilçesi Yavuz Sultan Belim Bulvarı üzerinde 8 Kasım günü ters yönde ilerleyen sürücü, ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen araç sürücüsü M.A. yakalandı. Sürücüye "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden toplamda 8 bin 635 TL ceza kesildi. M.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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