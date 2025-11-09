Haberler

Beylikdüzü'nde Alkollü Gruplar Arasında Kavga

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanı çıkışında alkollü iki grup arasında çıkan kavgada 20 kişilik grup birbirine saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden grupları güçlükle sakinleştirdi. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde alkollü iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Yaklaşık 20 kişilik grubun birbirine saldırdığı olayda polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi. Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı. Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
