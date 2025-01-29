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Beylikdüzü'nde Alkollü Birey Yüksekten Düştü

Beylikdüzü'nde Alkollü Birey Yüksekten Düştü
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İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü bir şahıs, fotoğraf çekinmek isterken 10 metre yükseklikten düştü. İtfaiye ekipleri yaralı şahsı kurtararak hastaneye kaldırdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü şahıs akşam vakti iddiaya göre fotoğraf çekinmek isterken yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Şahsı itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 10 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs fotoğraf çekinmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Şahsın bağırmalarını duyan etraftaki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı. Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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