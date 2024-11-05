Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Beylikdüzü'nde Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, husumetlisinin oturduğu kafede bacağından vuruldu. Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldi ve anları kamera ile kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs kafede oturan husumetisine saldırıp bacağından vurdu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olay anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, taksiden inerek husumetlisinin oturduğu kafeye geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflar arasında kavga çıktı.

Saldırgan şahıs daha sonrasında silahını çıkartarak husumetlisinin bacağına 3-4 el ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.