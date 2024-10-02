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Beylikdüzü'nde Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı
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İstanbul Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi vurularak yaralandı. Şüpheli M.S.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişiyi vurarak yaralayan şahsı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde buluşmuştu. Kişiler arasında tartışma çıkarken şahıslar dışarı çıkmış ve alacaklı olduğu öğrenilen M.S.A., silahını çıkararak ateş etmeye başlamıştı. Olayda karşı tarafta bulunan S.D. bacağından yaralanmıştı. Polis ekipleri M.S.A.'yı gözaltına alırken yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılmıştı. Emniyette işlemleri biten M.S.A. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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