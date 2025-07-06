Beylikdüzü'nde 8 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı

Beylikdüzü'nde 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler iki dairenin dış cephesine de sıçradı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 8 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede terası sararken alt kattaki iki dairenin dış cephesine de sıçradı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu teras katında ve alt katta bulunan iki dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemece başlatıldı. - İSTANBUL