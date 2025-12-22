Beylikdüzü'nde 3 işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan hırsızlar kamerada

Beylikdüzü'nde aynı gün 3 işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 ayrı işyerinde gerçekleşen hırsızlık suçlarıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. İşyeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. 3 şüpheli şahsın hırsızlık suçlarının gerçekleştiği işyerlerine çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği, 51 bin 500 TL ve çeşitli dijital materyaller çaldıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen M.F.(16) isimli şahıs ile M.A.(17) isimli yaşı küçük şahıslar 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet adreslerinde yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada M.F. isimli şahsın benzer suçlardan 2 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL