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Beylikdüzü'nde 50 bin liralık eşya çalan hırsız yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'nde 50 bin liralık eşya çalan hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde bir binanın penceresinden girerek 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir binanın penceresinden girerek 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evden çıkarken kamufle olmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken şahıs, "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos Pazartesi gecesi Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. isimli şahıs, ellerindeki aparatlar ile giriş kattaki bir evin, penceresinden içeri girerek 4 adet 6 gram ağırlığında altın küpe, 1 adet 14 gram ağırlığında altın yüzük ve 8 bin 600 TL parayı getirdiği poşete koyarak çaldı. Toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada aynı evde kaldıkları öğrenilen Ş.Ç. ve M.B.Y, ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ş.Ç.'nin "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, şahsın elindeki poşet ile olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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