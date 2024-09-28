Beylikdüzü'nde 3 Günlük Elektrik Kesintisine Tepki

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sokakta yaşanan ve üç gün süren elektrik kesintisinde vatandaşlar sokağa döküldü. BEDAŞ ekiplerinin ölçüm çalışmalarına üçüncü günün sonunda başladığı öğrenilirken sokak sakinleri, ilk günden şikayet edilmesine rağmen çalışmaların geç başlamasına tepki gösterdi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 120. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede üç gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekiplerinin arıza tespiti ve ölçüm çalışmalarının üçüncü günün sonunda başladığı öğrenilirken, mahalle sakini vatandaşlar, sokağa çıkıp buzdolaplarındaki ürünlerinin bozulduğunu ve koktuğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

"Yüzde 80 engelliyim ve ayakta duramıyorum"

Kesinti sebebiyle diyaliz hastası eşini damadının evine göndermek zorunda kaldığını belirten ve yüzde 80 engelli olduğunu belirten mahalle sakini Veysel Derviş, "Bu mahallede oturuyorum. 3 gündür elektrikler yok. Kaç defa 186'yı arıyoruz. Lakayıt davranıyorlar. İki tane adam göndermişler. İki adam ile bu elektrik açılır mı? İki adımlık yere ölçüm gelmiyor. Bu halk ne yapsın? Diyaliz hastası hastam var. Damadın yanına gönderdim. Ben de yüzde 80 engelliyim ve ayakta duramıyorum. Bu kadar olmaz. O kadar merdiveni nasıl çıkacağım? Onu düşünüyorum. Milletin buzdolabından etleri koktu" dedi.

"Artık telefonumuzu da açmıyorlar"

Durumdan dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir başka sokak sakini Sultan Bayav ise, "3 gündür elektriğimiz yok. Biz kış hazırlığı yaptık. Bir evde her şey elektriğe bakıyor. Bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, çocukların bilgisayarı. İnternet olmuyor elektrik olmadan. Ev de süpürülmek isteniyor. Dolapta her şey bozulmuş. Evde koku var. Ne için bekliyorum ben üç gündür? Ben onun faturasını ödemeyince elektriğimi şıp diye kesmeyi biliyorsa en azından bir gün içinde benim arızamı gidermesi gerekiyor değil mi? Koskoca elektrik sektörünün mühendisi mi yok, işçisi mi yok? Binanın kapısından çıkıyorsunuz ama geri evinize giremiyorsunuz. Elektrik, otomatik basmıyor. Çağımızın sorunu elektrik ne yapabilirim ben? 186'yı arıyoruz, oradaki müşteri temsilcisi saat 2'de geleceğini söylüyor. 2'de arıyoruz, '7 buçukta gelecek' diyor. Artık telefonumuzu da açmıyorlar. Gelen görevliler 'ölçüm cihazımız gelecek' diyorlar, bizi geçiştiriyorlar. Mağduruz ve çocuklarımız ders çalışamıyor. Akşam karanlıkta oturuyoruz, telefon yok, iletişim yok, hiçbir şey yok. 3 saat durmaz başkası 3 gün çok uzun bir zaman. Diyaliz hastamız var. Amca hasta yüzde 80 engelliyim diyor. O kadın oğlunun evinde durmak zorunda mı üç gündür" diye konuştu. - İSTANBUL