Beylikdüzü'nde bir kadın oturduğu binanın 13'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa başka bir sebeple mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. İncelemeler devam ediyor.

Beylikdüzü'nde 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kadın oturduğu binanın 13'üncü katından aşağıya düştü. Hayatını kaybeden kadının düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile birlikte yaşayan 30 yaşındaki Efsane T., oturduğu 14 katlı binanın 13.katındaki penceresinden henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.'nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Efsane T.'nin ölüm nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.