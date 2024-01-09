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Beylikdüzü'nde 100 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, değeri yaklaşık 100 bin TL olan inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis tarafından yakalandı. Diğer hırsız ise aranmaya devam ediyor.

Beylikdüzü'nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değeri yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D., 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Cezaevi Hırsızlık Suç 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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