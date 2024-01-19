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Beylikdüzü'nde 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalındı, Şüpheli Yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde bir evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Gözüne kestirdiği eve camdan giren şüpheli, evdeki yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı olarak inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.K. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada İ.K.'nın eşyaları depo olarak kullandığı evinde sakladığı öğrenildi. Çalıntı malzemeler de evde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydığı olduğu belirlenen İ.K., yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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