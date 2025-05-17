Beylikdüzü Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Saldırganın husumetlisine ateş açtığı anlar kaydedildi.

Hastane bahçesinde silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın husumetlisine ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, geçtiğimiz gün Samet Kaya isimli bir şahıs, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisi Ahmet Memiş'e silahla defalarca ateş ederek yaralamış ve olayın ardından koşarak olay yerinden kaçmaya çalışmıştı. Yaşanan o silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırganının husumetlisine defalarca ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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