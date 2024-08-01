Beylikdüzü Haramidere'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Beylikdüzü Haramidere'de Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının alevleri geceyi aydınlatırken bölge havadan da görüntülendi. Komple fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL