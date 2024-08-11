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Beylikdüzü E5 Karayolu'nda Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı ve Firar Etti

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Beylikdüzü E5 Karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarparak kaza yaptı. Sürücü, olay yerinden otomobili bırakarak kaçtı. Kaza sonrası çekici sürücüsü, kaza yapan sürücünün kardeşi olduğunu öğrenince şok yaşadı.

Beylikdüzü E5 Karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü iki otomobile çarparak kaza yapan sürücü, araçlara çarptıktan sonra olay yerinden otomobili bırakarak firar etti. Kaza sonrası olay yerine gelen çekicinin sürücüsü ise kaza yapan otomobil sürücüsünün kardeşi olduğunu öğrenince şok yaşarken, ikinci şoku ise kazadan sonra firar ettiğini öğrenince yaşadı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü E5 Karayolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen 34 VK 3385 plakalı otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, kaza sonrası araçtan inen sürücü yaralı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yerine çekici sevk edildi. Olay yerine gelen çekici sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçan kişinin abisi olduğu öğrendi.

Telefonla babasını aradı

Kaza sonrası olay yerine gelen çekici sürücüsü kaza yapan kişinin kardeşi olduğunu öğrenince şok yaşadı. Kaza sonrası kaçtığını öğrenen kardeşi ise ikinci bir şok sonrası telefonla babasını arayarak durumu bildirdi. Telefonda babasına "kolundan kan geliyormuş, kaçmış arabayı bırakıp" dediği duyuldu.

Kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle oluşan trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan, kazaya karışan araçlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Trafik Suç Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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