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Beylikdüzü E-5'te köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyreden sürücü kameralara yansıdı

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bir sürücü, köpeğini kamyonetin kasasına bağlayarak seyretti. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, köpeğin aracın hareketleriyle sarsıldığı görülüyor.