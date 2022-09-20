Beylikdüzü E-5'te ilginç olay
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Beylikdüzü'nde bir araçtan düştüğü düşünülen lastik trafiği tehlikeye düşürdü.
Beylikdüzü'nde bir araçtan düştüğü düşünülen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay önceki gün E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisinde yaşandı. Bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa