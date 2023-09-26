Beylikdüzü E-5'te Bıçaklı Şahıs Trafiği Birbirine Kattı

Beylikdüzü'nde bir madde bağımlısı olan şahıs, kendisine zarar verip polisleri tehdit ederek E-5'e çıktı. Polisler tarafından yaklaşık 3 kilometre boyunca takip edilen şahıs, Güzelyurt mevkisinde yakalandı ve hastaneye götürüldü.