Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç aniden yanmaya başladı. Yangın, dumanların karayolunu kaplamasıyla birlikte dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının nedenine dair henüz bilgi verilmedi.
Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki bir araç alev alev yanmaya başladı. Dumanlar E-5'i kaplarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa