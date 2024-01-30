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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kamyon devrildi, trafik tamamen durdu

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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde çalışmalar devam ediyor.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Yaralanma İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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