Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kamyon devrildi, trafik tamamen durdu
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde çalışmalar devam ediyor.
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor. - İSTANBUL