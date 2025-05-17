Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı Sivillerin Gözü Önünde Gerçekleşti

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı Sivillerin Gözü Önünde Gerçekleşti
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan, husumetlisi A.M.'ye ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın husumetlisine ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, geçtiğimiz gün Samet Kaya isimli bir şahıs, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisi A.M'ye silahla defalarca ateş ederek yaralamış ve olayın ardından koşarak olay yerinden kaçmaya çalışmıştı. Yaşanan o silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırganının husumetlisine defalarca ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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