Beykoz Tem Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Beykoz Tem Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu söndürüldü.

Olay, Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Nissan marka 35 E 3549 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken motor kısmından duman gelmeye başladı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği otomobil bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. Aynı istikamette seyir halinde olan araç sürücüleri ise, yangın tüpleri ile yanan araca müdahale etti. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil hurdaya döndü.