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Beykoz'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ağır Yaralı

Beykoz'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ağır Yaralı
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Beykoz'da bir polis memuru ile yaşlı bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 86 yaşındaki sürücü T.T. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis memuru S.Ç. açığa alındı ve hakkında tahkikat başlatıldı.

Beykoz'da iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.Ç. ile diğer araç sürücüsü T.T. (86) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. S.Ç., T.T.'yi durdurmak istemesi ve T.T.'nin durmaması üzerine S.Ç. silahıyla T.T.'nin aracına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan T.T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları yaptı.

Otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı ve kasten yaralama suçundan hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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