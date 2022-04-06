Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu - Haberler

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Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

Beykoz'da yol verme tartışması yaşayan araç sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Beykoz'da yol verme tartışması yaşayan araç sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, araç sürücüsünün tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Beykoz Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan araç sürücüsü karşı yönden gelen İETT otobüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine araç içerisinden inen 2 kişi İETT şoförünün üzerine yürüdü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içerisinden inen bir kişinin İETT otobüsünün camına vurduğu, araç sürücüsünün ise şoföre tehditler savurduğu görülüyor. - İSTANBUL

Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

Beykoz'da yol verme kavgasında İETT şoförüne tehditler savurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kavacık, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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