Hakimiyetini kaybeden otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Güncelleme:
Beykoz'da meydana gelen kazada, karla kaplı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beykoz'da etkili olan yoğun kar yağışı kazaya neden oldu. Çavuşbaşı Mahallesi Narin Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 KE 2161 plakalı otomobilin sürücüsü S.K., karla kaplanan ve kayganlaşan yokuşta kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, yol kenarındaki dereye uçarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü S.K. ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölgede sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı. - İSTANBUL

