Beykoz'da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı

Beykoz'da eline iki adet tabanca alan şahıs art arda tetiğe basarak defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın yanındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Beykoz'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil ile yol kenarında duran ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs eline iki adet tabanca aldı. Tabancalı şahıs art arda tetiğe basarak iki tabancayla defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın beraberindeki kişi ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

(Doğan Can Cesur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa