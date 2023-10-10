Beykoz'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beykoz'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alibahadır Mahallesi'nde film setlerine araç desteği sağladığı öğrenilen B.G'nin karavanındaki malzemeleri çalındı. B.G. ile çalınan malzemelere karşılık 70 bin lira istediği personeli O.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında O.S'nin pompalı tüfekle B.G. ve arkadaşı M.Y'ye ateş açması üzerine M.Y. de tabancayla karşılık verdi.

Taraflar arasındaki kovalamaca Soğuksu Mahallesi Yeni Riva Caddesi'ndeki kavşağa kadar sürdü. Kavşakta O.S'nin aracını durduran B.G. ve M.Y. ile olay yerine gelen 5 arkadaşları, O.S'yi darbetti.

Olayda yaralanan M.Y. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.S. ise Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı şüphelilerin yanı sıra B.G, K.B, E.K, K.Y, E.Ş. ve C.K'yı gözaltına alırken, olayda kullanılan pompalı tüfek ile tabanca da ele geçirildi.

Şüpheliler, "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet"ten adli makamlara sevk edildi.