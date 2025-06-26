Beykoz'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Beykoz'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Beykoz'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından duman yükselmesi sonrası alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Beykoz'da seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ettiği otomobil, kısa süre sonra alev aldı. Sürücü, aracı hemen kenara çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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