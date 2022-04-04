Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL Beykoz'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, cadde üzerinde karşı istikametten gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir otomobil de, kaza yapıp önünde duran otomobile çarpınca zincirleme kaza meydan geldi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beykoz Çubuklu Caddesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çubuklu Caddesinde seyir halinde olan 34 EGS 635 plakalı Ahmet Hamit Kobal yönetimindeki Mini Cooper marka otomobil ile karşı şeritten gelen 34 LL 635 Plakalı Fiat marka servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 34 CRR 29 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önündeki Mini Cooper marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kobal yönetimindeki otomobil cadde üzerinde bulunan bir köşkün önüne savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kobal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Öte yandan polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.