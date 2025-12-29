Beykoz'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs yakalandı

İstanbul Beykoz'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 28 Aralık günü Beykoz Paşabahçe Mahallesi'nde bir şahsın pompalı tüfek ile havaya ateş açtığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen saha çalışmalarında ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan içerikte, pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahsın İ.Ü. (21) olduğu belirlenirken, şüpheli şahıs 29 Aralık'ta olayın gerçekleştiği mahallede bulunan ikamet adresinde yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, M.S.S. (20) isimli şahsa ait pompalı tüfeği kullandığı anlaşılırken; M.M.S. isimli şahıs da suç unsuru pompalı tüfek ile aynı gün yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL