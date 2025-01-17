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Beykoz'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Beykoz'da Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu
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Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde park halindeki otomobilde 44 yaşındaki Ender K.'nın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ender K.'nın daha önce geçirdiği yangın nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Beykoz'da bir kişi park halindeki otomobil içinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Beykoz Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde vatandaşlar, 34 HSH 850 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yangında yaralandı, vasiyet bıraktı

Daha önce kaldığı yerde çıkan yangında yüzünden yanarak yaralanan Ender K.'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. 2 kez ölümden döndüm. Cenazeme, üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" yazdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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