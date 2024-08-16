Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi, Gümüşsu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ile yangın söndürme helikopteri gönderildi. Yangın, ekiplerin karardan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL