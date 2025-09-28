Haberler

Beykoz'da Orman Yangını Çıktı, Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda 00.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Beykoz'da gece saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın 00.00 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

500
