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Beykoz'da Müstakil Evde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da Müstakil Evde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
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İstanbul Beykoz'da müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı tahmin ediliyor ve inceleme başlatıldı.

İstanbul Beykoz'da müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beykoz Çiğdem Mahallesi Karababa Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çatı katında bulunan elektrik kablolarından çıkmış olabileceği düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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