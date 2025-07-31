Beykoz'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Beykoz'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 00.40 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. İki şeritli olduğu öğrenilen yolda minibüs sürücüsü öndeki aracı geçmek isteyince sollama yapacakken karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler kazanın meydana geldiği bölgede inceleme çalışmaları yaptı. Genç sürücünün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL