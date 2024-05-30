Beykoz'da Lise Öğrencisine Taciz İddiası

Beykoz'da evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Lise öğrencisi şüpheli şahıstan şikayetçi olurken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, E. Y. İsimdeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a doğru gitmek için İETT otobüsüne bindi. Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi. Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri lise öğrencisi E.Y.'nin şikayetçi olması üzerine, tacizci K.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Otobüsteki o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL