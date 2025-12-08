Haberler

Beykoz'da tartışma kanlı bitti: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Beykoz'da tartışma kanlı bitti: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beykoz'da, bir şahsın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla çıkan tartışma sonucunda, Yusuf Emir Güner silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Beykoz'da bir şahsın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla silahla vurduğu genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner'in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya başlayan Güner'in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner'i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner için bugün Çavuşbaşı Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güner'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güner, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşbaşı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler

Komşuların çatışması savaşa dönüşmek üzere! Anıtı yerle bir ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Komşuda Hürriyet Günü coşkusu
title