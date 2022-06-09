Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da kardeşler arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle silahlı kavga çıkmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle silahlı kavga çıkmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Sokak ortasında yaşanan o anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Anadolu Hisarı Körfez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş N.D. ve C.D. arasında para anlaşmazlığı ve miras nedeniyle tartışma çıkmış, çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Silahlı kavgada kardeşlerden N.D., ve Z.D. isimli şahıslar vurularak yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen M.T. ise ayağından vurularak yaralandı. Şahısların hastanede tedavi altında oldukları belirtilirken N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı kavga kamerada

Öte yandan, alacak-verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın sokak ortasında silah ile karşısındaki kişiye saldırdığı görülüyor. Saldırının hedefi olan kişi ise bir minibüsün arkasında geçerek saklanmaya çalışıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Hisarı Körfez kavga 3. Sayfa Haberler

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