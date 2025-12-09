Haberler

Beykoz'daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu

Beykoz'daki tartışmada hayatını kaybeden gencin çalışanı konuştu
Güncelleme:
Beykoz'da bir genç, kız kardeşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, tartışmanın ardından bir şahsın silah alıp ateş etmesi sonucu gerçekleşti. Olay anında bulunan bir tanık, öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Beykoz'da bir genç, kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla bir şahıs tarafından silahla vurarak öldürülmüştü. Hayatını kaybeden gencin yanında çalışan kişi olay anını anlatarak, "Beraber güle eğlene iş yapıyorduk, silahını alıp geldi ve üzerimize ateş etti" dedi.

Olay, 7 Aralık Pazar günü saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güner'in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Güner'in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner'i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Çıkıp silahını almaya gitti, sonra gelip üzerimize ateş etti"

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı Furkan Özçelik, olayın meydana geldiği esnada hep birlikte olduklarını ve öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, olay anına ilişkin şunları aktardı:

"Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan Karatop ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti. Güle eğlene çalışıyorduk, sonra V.A. geldi. Hal hatır sordu, 'Güzel olmuş' dedi. Ama oradan çıktığında herhalde silahını almaya gitti; sonra gelip üzerimize ateş etti. O esnada Yusuf Emir Güner kaçarak kendini korumaya çalıştı, V.A. da peşinden koştu. Biz de koşarak polisi aradık, ekipler geldi. V.A. zaten evde alkol alıyormuş, geldiğinde kokudan ve hareketlerinden anlamıştım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
title