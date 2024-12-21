Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!

Beykoz'da Kamyon Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Beykoz'da Kamyon Devrildi, İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da dik yokuştan inen bir kamyon kayarak devrildi. Kamyonda bulunan yabancı uyruklu sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Beykoz'da dik yokuştan aşağı doğru inen bir kamyon kayarak devrildi. Kamyonda bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şoförün kullandığı 34 BPY 48 plakalı kamyon dik bir yokuştan aşığa inerken yolun sonunda kayarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi sıkışarak yaralandı. Sıkışan şahıslar, kazayı gören vatandaşların yardımı ile kamyondan çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiler, ambulansa teslim edilip Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını gören Aytekin Yıldız, "Bayır aşağı kaymaya başladı, yaralıyı arkadaşla beraber biz çıkarttık. İki yaralı var, ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
img

Paraya para demeyecekler
img

Ev ve araba alacaklar için kritik tarih yaklaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddet küçük ama korkuttu
Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.